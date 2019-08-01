Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от лесных пожаров в Сибири дошел до Аляски и побережья Канады. Об этом сообщается на сайте NASA, на котором опубликованы данные спутниковых снимков.

По словам Колина Сефтора, специалиста по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда, дым распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом.

При этом отмечается, что на Аляске дым может быть смешан с дымом от местных пожаров.

Напомним, что сегодня Роскосмос опубликовал спутниковый снимок бушующих в Сибири лесных пожаров. Огнем объято почти три миллиона гектаров тайги, на борьбу с ним бросили военную авиацию. Собранные материалы переданы в МЧС.