Канал HBO сделает фэнтези-сериал про ведьму Цирцею

Гигант HBO запускает очередной масштабный фэнтезийный проект, и не исключено, что зритель может рассчитывать на качественное шоу. Ведь в рядах сценаристов и продюсеров сериала - достаточно громкие отраслевые имена.

Как сообщает Variety, речь идет о пока восьмисерийном шоу над названием "Цирцея", посвященном, соответственно, титульной древнегреческой колдунье.

Авторы сценария и продюсеры серии - Рик Джаффа и Аманда Сильвер, делавшие новую "Планету обезьян" ("Восстание планеты обезьян" и "Планета обезьян: Революция"), "Мир Юрского периода", ремейк "диснеевской" "Мулан" и продолжение "Аватара".

В основе скрипта - одноименная книга Мэделин Миллер. При этом отмечено, что шоу станет "осовремененным" и представит свой особый взгляд на греческую мифологию "с точки зрения яростной богини-феминистки", которая по сюжету прогрессирует от "неказистой нимфы до грозной ведьмы, способной противостоять богам, титанам и чудовищам".

Обещана эпика - любовь, драма, сражения, утраты и прочие вечные темы.

По срокам и касту данных еще нет.

Цирцея - дочь Гелиоса и океаниды Персеиды (согласно другим источникам - Аполлона и Эфеи), сестра Пасифаи. Жила на острове Ээя. Выйдя далее замуж за царя сарматов, отравила супруга и стала царицей, отличавшейся крутым нравом. За что была репрессирована подданными и бежала с частью верной челяди.

Что до посулов создателей лирической линии, то, очевидно, имеются в виду примеры безнадежной любви Цирцеи к морскому богу Главку (которому она отомстила, превратив в монстра его возлюбленную Скиллу), и к царю авзонов, сыну Сатурна Пику. Который также презрел знаки внимания богини и был превращен за это в дятла.