Кроссовер Chery Tiggo 3 неожиданно подешевел

Компания Chery сообщила об изменении рекомендованных розничных цен на кроссовер Tiggo 3. Но не в сторону повышения, а наоборот - стоимость модели уменьшилась. Причину такой щедрости в компании не раскрыли.

Так, например, в базовой версии исполнения Comfort, предусматривающей оснащение 5-ступенчатой "механикой", Tiggo 3 стоит по новому прайсу от 799 900 рублей, что на 95 000 рублей дешевле, чем прежде. Кроссовер в комплектации Luxury Plus с механической коробкой передач стал доступнее на 80 000 рублей и оценивается теперь в 859 900 рублей. Chery Tiggo 3 Luxury Plus с вариатором можно купить начиная от 939 900 рублей - минус 60 000 рублей от прежнего ценника.

Во всех комплектациях Tiggo 3 оснащён бензиновой "четвёркой" объёмом 1.6 литра мощностью 126 л.с.

Напомним, ранее "Российская газета" сообщала, что до дилеров Chery добралась самая доступная версия кроссовера Tiggo 7, которая оказалась мощнее, чем более дорогие.