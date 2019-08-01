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Рубрика: В мире

МИД Малайзии: У нас с РФ сходные точки зрения по делу сбитого самолета

Текст: Александр Ленин

Власти Малайзии призвали не выдвигать голословных обвинений в отношении России в связи с делом о крушении Boeing MH17 на востоке Украины.
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Несмотря на продолжение расследования, ряд западных стран уже выступили с обвинениями в адрес Москвы. Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил о недопустимости такого подхода.

"Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", - заявил дипломат, которого цитируют "Известия".

Глава малайзийского внешнеполитического ведомства призвал всех участников расследования оставаться максимально объективными и беспристрастными. По его словам, королевству отказывают в полном доступе к материалам следствия, что вызывает определенную обеспокоенность в Куала-Лумпуре.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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В июне в Малайзии оценили доклад по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года как чрезмерно политизированный. Международная совместная следственная группа 19 июня назвала имена четырех подозреваемых в причастности к трагедии. По заключению экспертов, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Премьер-министр страны Махатхир Мохамад отказался верить в выводы следственной группы. "Мы очень недовольны. С самого начала это расследование стало нацеленным на обвинение России", - заявил глава малайзийского правительства. По словам политика, доказательства вины Москвы так и не были представлены. "Только слухи", - резюмировал он.

Напомним, что малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Крушение Boeing под Донецком
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