Новый Volkswagen Tiguan будет радикально отличаться от существующего

В настоящее время автопроизводители находятся в трудном положении: через несколько лет большинство из них планирует войти в эру электрической мобильности и беспилотников, но до этого времени необходимо каким-то образом поддерживать актуальность модельного ряда. В Volkswagen, по-видимому, решили сделать ставку на будущее и развязали шеф-дизайнеру Карлу Бишоффу и его команде руки, позволив кардинально переосмыслить следующее поколение Volkswagen Tiguan.

Британское издание Auto Express на основе инсайдерских данных создало своё видение третьего поколения самого популярного кроссовера Volkswagen. Новая генерация Tiguan получит купеобразный силуэт, что добавит облику стремительности, агрессии и повысит такой параметр автомобиля, как эмоциональность: автомобиль должен вызывать у покупателя эмоции, а не быть безликим.

Несмотря на концепцию кросс-купе, объём багажника VW Tiguan почти не пострадает - будет доступно порядка 470 литров. Почти наверняка можно говорить, что у модели сохранится лонг-версия Allspace, которая будет иметь удлинённый на 25 см кузов.

Разумеется, что VW Tiguan третьего поколения получит модификации с 48-вольтовым стартер-генератором (мягкий гибрид), что облегчит задачу установки систем беспилотного управления автомобилем. Предполагается, что кроссовер оснастят технологиями четвёртого уровня. Линейка ДВС будет с большой долей вероятности включать в себя моторы, которые окажутся под капотом восьмого VW Golf.

Также Volkswagen выпустит "заряженный" Tiguan R с двухлитровой турбочетвёркой с отдачей на уровне 350 л.с. и версию PHEV с возможностью подзарядки от розетки. Ожидается, что новый VW Tiguan появится в 2022 году.

В России актуальное поколение VW Tiguan можно купить начиная от 1 499 000 рублей. Для модели доступны бензиновые турбомоторы мощностью 125, 150, 180 и 220 л.с., а также 150-сильный турбодизель. Доступные типы привода - передний и полный.