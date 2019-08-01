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01.08.2019 17:28
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Tiguan будет радикально отличаться от существующего

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autoexpress.co.uk Фото: www.autoexpress.co.uk
Фото: www.autoexpress.co.uk

В настоящее время автопроизводители находятся в трудном положении: через несколько лет большинство из них планирует войти в эру электрической мобильности и беспилотников, но до этого времени необходимо каким-то образом поддерживать актуальность модельного ряда. В Volkswagen, по-видимому, решили сделать ставку на будущее и развязали шеф-дизайнеру Карлу Бишоффу и его команде руки, позволив кардинально переосмыслить следующее поколение Volkswagen Tiguan.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Британское издание Auto Express на основе инсайдерских данных создало своё видение третьего поколения самого популярного кроссовера Volkswagen. Новая генерация Tiguan получит купеобразный силуэт, что добавит облику стремительности, агрессии и повысит такой параметр автомобиля, как эмоциональность: автомобиль должен вызывать у покупателя эмоции, а не быть безликим.

Несмотря на концепцию кросс-купе, объём багажника VW Tiguan почти не пострадает - будет доступно порядка 470 литров. Почти наверняка можно говорить, что у модели сохранится лонг-версия Allspace, которая будет иметь удлинённый на 25 см кузов.

Разумеется, что VW Tiguan третьего поколения получит модификации с 48-вольтовым стартер-генератором (мягкий гибрид), что облегчит задачу установки систем беспилотного управления автомобилем. Предполагается, что кроссовер оснастят технологиями четвёртого уровня. Линейка ДВС будет с большой долей вероятности включать в себя моторы, которые окажутся под капотом восьмого VW Golf.

Фото: Борис Захаров
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Также Volkswagen выпустит "заряженный" Tiguan R с двухлитровой турбочетвёркой с отдачей на уровне 350 л.с. и версию PHEV с возможностью подзарядки от розетки. Ожидается, что новый VW Tiguan появится в 2022 году.

В России актуальное поколение VW Tiguan можно купить начиная от 1 499 000 рублей. Для модели доступны бензиновые турбомоторы мощностью 125, 150, 180 и 220 л.с., а также 150-сильный турбодизель. Доступные типы привода - передний и полный.

Фото: www.autoexpress.co.uk
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#Volkswagen