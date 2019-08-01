Пикап Toyota Land Cruiser с 35-дюймовыми колесами показали на видео

Супертурер LC79, созданный на базе Toyota Land Cruiser, представили тюнеры из австралийского ателье Patriot Campers Off Road. Свою невероятную поделку они показали в видеоролике, который быстро разошелся по СМИ и соцсетям.

Главная особенность машины - не в кузове. Пикапы Land Cruiser не слишком известны в нашей стране, но в линейке бренда они числились, а в Японии, ОАЭ и той же Австралии и вовсе пользовались популярностью.

Оснащались такие машины 4-литровым V6, механической коробкой передач и полным приводом. Однако штатно на пикапы устанавливались 16-дюймовые колеса, а мастерам из PCOR удалось использовать аж 35-дюймовые. А все потому, что они поставили кузов на портальные мосты, благодаря которым ось и дифференциал поднялись выше в раму. В итоге клиренс вырос до невероятной величины.

На крыше внедорожника австралийцы установили светодиодную "люстру", а кузов превратили в своеобразный шкаф с ящичками. Под ним удалось разместить сразу три топливных бака на 290 литров. Наконец, супертурер получил лебедки, смонтированные в обоих бамперах. То есть, такая машина способна буквально на все.

Стоимость проекта неизвестна, но, очевидно, речь идет о сумме более 5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Ранее "РГ" писала о внедорожнике УАЗ, оснащенном системой автозвука общей стоимостью 3 млн рублей.