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01.08.2019 16:45
Рубрика: Власть

Путину рассказали о космических роботах и запуске ракет

Текст: Айсель Герейханова
Президент Владимир Путин обсудил с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным важнейшие пуски, космических роботов и создание Национального космического центра.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В ходе встречи руководитель госкорпорации доложил президенту о результатах работы компании. Дмитрий Рогозин сообщил, что "Роскосмос" в этом году планирует существенно нарастить консолидированную выручку до 444 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году она составляла 352 млрд рублей. "То есть мы понимаем, что по контрактам мы выходим именно на эту цифру", - заявил Рогозин. По его словам, в пять раз также увеличится чистая консолидированная прибыль. "Она не такая большая, но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, то есть можно сказать, что это существенный показатель", - заметил глава "Роскосмоса".

"Два года назад в минусе были вообще", - заметил в ответ Владимир Путин.

Еще один положительный результат "Роскосмоса" - на 8% растет производительность труда. "Не могу сказать, что меня удовлетворяет эта цифра, потому что все-таки много предстоит сделать в плане реконфигурации отрасли, но тем не менее восемь процентов - это уж хороший рост", - сказал Рогозин. Президент заметил, что "это большой рост, хороший".

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Центральной темой встречи стало обсуждение космических пусков. Всего в 2019 году "Роскосмос" выполнит около 40 запусков. "Это, конечно, зависит от готовности самих наших партнеров по нагрузкам, по космическим аппаратам, тем не менее", - уточнил Рогозин. Он также сообщил, что с космодрома "Восточный" в 2020 году будет проведено четыре запуска ракет-носителей.

"А  дальше по нарастающей. Там вся инфраструктура готова, и хочу сказать, что в этом году мы провели очень значимый пуск, фактически мы запустили космический аппарат "Метеор", это тот самый, который потеряли в конце 2017 года. То есть восполнили группировку", - подчеркнул Рогозин.

Глава "Роскосмоса" также рассказал, что Россия приступила к подготовке запуска на Международную космическую станцию нового модуля. "То есть мы, в отличие от наших партнеров - американцев, европейцев, планируем последовательно в 2020-м, 2021-м и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент", - пояснил Рогозин.

Еще один важный пуск предстоит уже 22 августа. Речь идет об  антропоморфном роботе. "Мы его отправляем в качестве помощника экипажу", - рассказал глава "Роскосмоса". По его словам, этот аппарат будет фактически аватаром космонавта, работая в режиме полного копирования его действий. Такой робот должен избавить экипаж от рисков работы в космосе, особенно при выходе на внешний борт станции.

"В будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - добавил Рогозин. Отметим, что у космического робота сокращенное название "Федор".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

В ходе встречи глава "Роскосмоса" также рассказал президенту о диверсификации производства. "Только в интересах топливно-энергетического комплекса мы сегодня производим две тысячи наименований различного оборудования, фактически проводя программу импортозамещения в интересах нашего ТЭК", - доложил Рогозин.

"А они обращаются к вам?", - уточнил Путин. "Обращаются. Мы подписали уже контракты и с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Транснефтью" и другими нашими ведущими компаниями", - ответил Рогозин. Он подчеркнул, что такая работа помогает компенсировать недозагрузку на ведущих предприятиях "Роскосмоса". Интересный проект госкорпорации по линии диверсификации производства - технология в центре "Келдыша", позволяющая сжигать "сложные" остатки мусора - те, которые сейчас только захоранивают. "Для больших городов, я думаю, это очень важно. Я недавно обратился к Сергею Семеновичу Собянину с этим предложением. Будем работать по нему", - заявил Рогозин.

Фото: Gettyimages
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Отдельно глава Роскомоса также остановился на работе центра Хруничева: там удалось в 2018 году снизить кредитную нагрузку на 27 миллиардов рублей, отсрочить до 2029 года кредиты и займы. "Здесь банки пошли нам навстречу, им большое спасибо за это. Добились рассрочки по уплате штрафных санкций", - пояснил Рогозин. Он также рассказал президенту о ходе работ по созданию Национального космического центра, который будет построен на территории Центра Хруничева в Филевской пойме.

"Роскосмос" уже  согласовал с правительством Москвы облик центра. Рогозин на встрече с президентом показал один из вариантов, на котором они с мэром Москвы Сергеем Собяниным решили остановиться. "Поддерживаю", - заявил Владимир Путин.

Рогозин напомнил, что центр будет иметь территорию, равную 250 тысячам квадратных метров. В нем смогут работать 20 тысяч человек.

Глава "Роскосмоса" также  пояснил, что находящийся там завод будет сохранен, и Роскосмос вкладывает в него дополнительные средства. На вопрос президента, не будет ли госкорпорация при этом торговать землей, гендиректор ответил: "Ни в коем случае".  По словам Рогозина, реализация плана Национального космического центра позволит "Роскосмосу" выйти из плана финансового оздоровления где-то к 2024 году.

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