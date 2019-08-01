Богомолов: Ценой участия в незаконных акциях может стать поломанная судьба

С критикой призывов к москвичам выходить на несанкционированные митинги выступил театральный режиссер Константин Богомолов. Он согласен с тем, что кандидатам в депутаты в Мосгордуму следует бороться с несправедливостью, однако выбранные ими методы могут испортить людям жизнь. В своем Instagram он пишет:

- Звать людей на несогласованные акции - опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все - и особенно дети - понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба. Богомолов напомнил, что некоторые вышедшие на незаконную акцию люди могут попасть в тюрьму, и осудил организаторов несогласованных митингов, что такое опасное мероприятие они называют просто прогулкой по городу. Это глубоко возмутило его:

- Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос "зачем взяли?", прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки.

Напомню, в минувшую субботу в Москве прошел несогласованный с властями митинг. Его организаторами стали политики, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за превышения количества недействительных подписей.

В настоящее время по итогам акции Следственным комитетом возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителям власти, а также дело о массовых беспорядках.