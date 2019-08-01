УФАС признало законной рекламу "божественной" шаурмы в Перми

УФАС России по Пермскому краю не усмотрело правонарушений в рекламе точки общественного питания "Шаурма не за горами". Об этом сообщает РИА Новости. На коммерческом постере была представлена женщина в образе святой, только нимб и крылья заменяли изображения шаурмы, а полукруглой шавермой модель прикрывала голую грудь.

Пресс-секретарь Пермской епархии Андрей Литовка рассказал о многочисленных гневных обращениях православных жителей Перми в связи с этой рекламой. Церковь подала жалобу в полицию на кафе за оскорбление чувств верующих и не отозвала заявление даже после того, как заведение удалило постер из всех соцсетей.

Хозяйка кафе Вероника Бурдина принесла публичные извинения за недопонимание и заверила, что не преследовала целей "черного пиара", не хотела никого задеть, а лишь надеялась на эффективную рекламу. Вскоре заявление из полиции было отозвано, однако пермское УФАС инициировало собственную проверку.

В итоге в УФАС постановила: нарушения Федерального закона "О рекламе" (ч.6 ст.5) не распространяются на сайт продавца и изготовителя товара, а также его официальные группы в социальных сетях.