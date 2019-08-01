В Казани боевиков "ИГ" арестовали за подготовку теракта

Вахитовский районный суд Казани 1 августа заключил под стражу двоих подозреваемых в подготовке теракта. Оба будут находиться под арестом до 29 сентября, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Напомним, они были задержаны накануне в Нижнекамске в ходе спецоперации ФСБ и МВД.

Мужчины являются сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Предполагается, что они готовили теракт на железной дороге.

Как стало известно, один из подозреваемых работал таксистом. Судимостей не имел. Он полностью признал вину и раскаялся.

Второй также подрабатывал извозом. Признавать вину он отказался.