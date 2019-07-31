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31.07.2019 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанные в Татарстане боевики "ИГ" готовили теракт на железной дороге

Сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", задержанные сотрудниками ФСБ в Татарстане, предположительно, готовили теракт на железной дороге. Об этом свидетельствуют оперативные кадры задрежания подозреваемых, которых схватили в месте планируемого теракта.

Напомним, двое граждан России были задержаны сегодня на территории республики при подготовке теракта на объекте инфраструктуры. У них были изъяты взрывчатка и элементы самодельной бомбы. Судя по кадрам спецоперации, подозреваемые планировали провести теракт на железной дороге - они были задержаны в лесном массиве при подходе к железнодорожному полотну. На месте был проведен экспресс-тест, который выявил следы взрывчатых веществ на руках подозреваемых.

Фото: Макс Ветров/ РИА Новости
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Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия. Известно, что на их след удалось выйти в ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено ранее. Кроме того, установлено, что они занимались пропагандой терроризма среди жителей республики, призывая вступить в ряды экстремистов.

Это не первое задержание сторонников "ИГ" на территории Татарстана. В октябре прошлого года в Набережных Челнах силовики задержали 18 членов международной террористической организации, которые готовили серию резонансных терактов на территории России. После они планировали отправиться в Сирию и вступить в ряды боевиков. Ячейка террористов закупала оружие и вела пропаганду среди молодежи. В ходе обысков у них были обнаружены оружие и боеприпасы, а также экстремистская литература.

В июне нынешнего года на территории Саратовской области был задержан еще один сторонник исламистов, который также планировал произвести серию терактов в местах массового скопления граждан. У него нашли взрывчатку и элементы самодельной бомбы, которую он изготовил в гараже, переоборудованном под лабораторию.

В середине июля в Ростовской области была выявлена ячейка "ИГ". Одного из боевиков ликвидировали при задержании, еще двое были схвачены по месту жительства. При обысках у них обнаружили гранаты, взрывчатку, боеприпасы и оружие.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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