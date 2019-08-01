Пропавших в Карелии туристов-байдарочников обнаружили живыми

В Карелии обнаружили пропавшую группу туристов-байдарочников из десяти человек. Их увидели на одном из островов в Белом море с вертолета.

Напомним, на Белом море несколько дней не выходила на связь группа туристов из десяти человек из Санкт-Петербурга. Они собирались на остров Бережной Сосновец. Потом планировали переправиться на байдарках еще на несколько островов и вернуться в село Нюхча.

Спасатели прибыли в село Нюхча. Но выйти на поиск туристов на катере было невозможно из-за шторма. Поэтому на помощь вызвали вертолет. С него и обнаружили людей.

Как сообщил "РГ" начальник отделения информационного обеспечения МЧС Карелии Максим Рожин, туристов уже доставили с острова. С ними все в порядке, все живы. Их сейчас везут в деревню Сумский посад, где они припарковали свои автомобили.