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01.08.2019 07:11
Рубрика: Экономика

Шри-Ланка сделала бесплатными визы для туристов из России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шри-Ланка включит Россию в число 50 стран, граждане которых смогут въезжать на остров по бесплатным туристическим визам. Об этом заявил министр по развитию туризма страны Джон Амаратунг.

Нововведение будет действовать в течение полгода, предает News 1st. Затем будет проведена оценка результатов.

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Ранее россиянам необходимо было заплатить 35-40 долларов за шри-ланкийскую визу. Помимо граждан РФ бесплатную визу смогут получить туристы из Европы, США, Японии, Австралии, Южной Кореи, Канады, Сингапура, Китая, Индии и других стран.

Новые меры были приняты в связи с падением турпотока в страну в результате серии произошедших на католическую Пасху терактов. На прошлой неделе власти Шри-Ланки продлили на месяц режим чрезвычайного положения, который был введен в апреле. Между тем президент республики Майтрипала Сирисена заверил, что к настоящему времени в стране полностью обеспечена безопасность.

Напомним, что 21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошло восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.

Экономика Туризм В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Взрывы на Шри-Ланке
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