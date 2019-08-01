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СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар"

Новости
    01.08.2019, 20:33
Текст:   Олег Усков

Очередная интрига вокруг нового, и, не исключено, предпоследнего полнометражного фильма Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде", напряженное внимание к которому приковано то так, то сяк.

В этот раз общественность взволнована, как быть с сыгравшими у Тарантино лауреатами "Оскара" Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо при очередной раздаче вожделенных статуэток.

И выход - как не столкнуть актеров лбами, по мнению Variety, есть, и он достаточно прост. Хоть и неравномерен. Предположено, что артистов просто "разведут" по разным номинациям - Лео будет проходить в номинации на главную мужскую роль, Питт - в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

При этом информация не с потолка. Напомним: Variety - не таблоид и на всякую пупырчатую жванину дешевых сплетен старается не налегать. В данном, например, случае ссылаясь на свой источник в Американской киноакадемии.

Фото: BORIS HORVAT/ AFP
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Но в целом, согласитесь, ситуация довольно забавна, поскольку у обоих актеров примерно равное экранное время. И некоторые наблюдатели отметили, что это у Питта, а не у Лео в картине ведущая роль, хотя сюжет и строится вокруг персонажа Ди Каприо.

Более того: роль Брэда у Тарантино, считает ряд критиков, - определенно лучшая за всю его карьеру.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года в в Лос-Анджелесе.

Российская премьера "Однажды… в Голливуде" - 8 августа.

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