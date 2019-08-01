Ученые выяснили, какие витамины защищают от рака кожи

Люди, чей рацион богат продуктами, содержащими витамин А, на 17 процентов реже болеют плоскоклеточным раком кожи по сравнению с теми, кто этим витамином пренебрегает. К такому выводу пришли ученые из Университета Брауна (США), изучившие данные о питании и здоровье свыше ста тысяч человек на протяжении 28 лет, сообщается на сайте вуза.

Плоскоклеточный рак является вторым наиболее распространенным типом рака кожи среди людей со светлой кожей. Известно, что витамин А необходим для здорового роста и созревания клеток кожи, но предыдущие исследования его эффективности в снижении риска развития онкологии были неоднозначными, отметила Юньонг Чо (Eunyoung Cho), дерматолог и эпидемиолог из Университета Брауна.

Группа ученых во главе с Чо изучила данные участников двух крупных долгосрочных обсервационных исследований, посвященных здоровью медсестер и медработников в период с 1984 по 2012 годы. Среди них около 123 тысяч человек были белыми (а значит имели значительный риск развития рака кожи), ранее не страдали от онкологии. Все они в течение многих лет заполняли анкеты о своем рационе питания.

Со временем почти у четырех тысяч участников был зарегистрирован плоскоклеточный рак кожи. При подготовке итоговых результатов ученые учли такие факторы, как семейная история этого вида онкологии, количество солнечных ожогов и другие. Вместе с тем уточняется, что в исследованиях не было данных о том, как часто люди находились на полуденном солнце, когда оно особенно опасно для кожи.

После группировки участников по пяти категориям по уровню потребления витамина А ученые обнаружили, что люди в группе с самым высоким показателем заболевали раком кожи на 17 процентов реже, чем те, кто был в группе с самым низким общим содержанием этого витамина. При этом речь не идет о чем-то сверхъестественном: в первую группу попали те, кто ежедневно употреблял витаминный эквивалент одной запеченной сладкой картошки или двух больших морковок.

Американские ученые подчеркивают: подобное исследование не устанавливает причинно-следственной связи между раком кожи и содержанием витамина А в рационе, но тем не менее советуют не пренебрегать им. Помимо моркови и картофеля витамин А есть в листьях салата и фруктах, таких как абрикос и дыня, а также в молоке, некоторых видах рыбы, печени.

Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association Dermatology.