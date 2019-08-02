Cамолет США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

В воздушное пространство Венесуэлы вновь вторгся американский самолет EP-3E Aries II. Об этом сообщил в Twitter командующий войсками противовоздушной обороны ВС Венесуэлы Хуан Тайшейра Диас. Инцидент произошел в районе аэропорта Майкетии.

Предупреждений о предстоящих маневрах в воздушном пространстве Венесуэлы не поступало. Попытки выйти на связь с пилотом остались без ответа.

С начала года американские самолеты вторгались в воздушное пространство Венесуэлы 78 раз. Так, воздушное судно США 19 июля нарушило воздушные границы Боливарианской республики. Самолет-шпион летел с северо-запада Карибского моря в направлении города Майкетия в штате Ла-Гуайра. Тем самым поставив под угрозу воздушное движение в пространстве страны. На прошлой неделе самолеты-шпионы США также вошли в контролируемую Венесуэлой зону.