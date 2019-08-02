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02.08.2019 10:17
Рубрика: Легковые авто

Duster получил экономичный турбомотор вместо "атмосферника"

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Популярный кроссовер Duster обновился - изменения произошли в моторной гамме: атмосферный бензиновый SCe 115 уступил место более экономичному и экологичному турбированному мотору.

Турботройка выдёт 100 л.с. и обеспечивает 160 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется исключительно с 5-ступенчатой МКП и не устанавливается на полноприводные модификации.

Фото: пресс-служба Renault
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По заявлениям компании, новый TCe 100 экономичнее предшественника на 18% - ему требуется порядка 5.5 литров на 100 км пробега. Но при этом кроссовер с турбомотором медленнее в разгоне: если раньше Duster первую "сотню" набирал за 11.9 секунды, то сейчас - за 12.5 секунды.

Новый TCe 100 доступен для Duster второго поколения, продающегося в Европе под брендом Dacia. В России всё ещё преддставлена модель первой генерации, для которой доступны бензиновые двигатели мощностью 114 и 143 л.с., а также 109-сильный дизель. Цена на кроссовер начинается от 719 000 рублей.

Напомним, что второе поколение Duster может до РФ не добраться, и в Renault проведут незначительный рестайлинг внешности с основательным пересмотром интерьера, как это было сделано, например, в Индии.

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