Джонсон установил в резиденции часы обратного отсчета Brexit

Часы с обратным отсчетом к дате выхода Великобритании из Европейского союза появились в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, а также в штаб-квартире тори.

По информации газеты Daily Mirror, в среду настенный механизм с секундомером, приближающим время к Brexit, был установлен в партийном офисе, а в четверг часы прибыли на Даунинг-стрит и были размещены в личном кабинете Джонсона.

Отмечается, что крупные цифры на электронном циферблате можно разглядеть даже с расстояния 23 метров. Стоимость часов - 587 фунтов стерлингов.

Секундомер приближает ход времени к часу "икс" - 23:00 31 октября по британскому времени, когда Великобритания, по обещанию и самого Джонсона, и членов его правительства, покинет Евросоюз, пишет ТАСС.

Напомним, на референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 году 51,9 процента британцев поддержали выход страны из ЕС. После долгих переговоров Лондон достиг соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, однако британский парламент трижды отверг его, что в итоге стоило премьер-министру Терезе Мэй ее поста. Новый глава правительства Борис Джонсон уже заявил, что намерен вывести Великобританию из состава ЕС 31 октября.