Где заправиться метаном в России

Количество метановых заправок в России растет стабильным темпами. Причины расширения инфраструктуры - это рост цен на традиционное топливо, увеличение объемов выпуска серийных авто на метане, программы поддержки федерального и регионального масштаба.

По данным сервиса АГНКС.РУ, где информация о точках заправки метаном собирается стараниями самого сервиса и пользователей Сети, количество АГНКС в России превысило 450 штук. Востребованность сбора и актуализации информации по инфраструктуре заключается в том, что одного общего и структурированного реестра до сих пор нет.

Динамика роста инфраструктуры

По данным экспертов, каждый год в России строится от 30 до 50 заправок. К ним относятся сетевые и частные АГНКС. Кроме того, в общее количество включены и заправки, расположенные на закрытых территориях - объекты компаний, на которых заправляется корпоративный парк автомобилей и спецтехники.

Евгений Воронин, представитель компании Fornovo Gas (специализируется на строительстве инфраструктурных объектов за рубежом и в РФ) считает динамику строительства новых заправок положительной (с начала года в России запущено в эксплуатацию свыше 30 объектов).

Также специалист отмечает ряд регионов, в которых сеть заправок наиболее широка. Это южные регионы России, Северный Кавказ. Ростов и Краснодар, входящие в этот список, продолжат и в ближайшие годы расширять инфраструктуру.

Не так давно активно сдавались в эксплуатацию заправки в Татарстане и Башкирии. Москва, как в прошедшие два три года, так и в последующие, сохранит лидерство среди российских городов. А вот Сибирь и Дальний Восток - регионы, где как таковой динамики нет, а появление новых точек - событие эпизодическое.

А что нужно автолюбителям?

По мнению экспертов наибольший интерес к местам заправки проявляют частники, поскольку крупные перевозчики строят свои маршруты уже с учетом наличия АГНКС. Где заправиться метаном - такой вопрос чаще всего можно связать с участком трассы М4 от Москвы до Сочи. И не последнюю роль играет в этом развитие внутреннего туризма в России.

Второе место, по данным АГНКС.РУ, занимает Поволжье и все трассы, ведущие из Самары, Саратова и Ульяновска в Москву. Тут слабым местом являются: восточная часть Рязанской области, Мордовия, Пензенская область, Тамбов.

Третье место, и опять виной всему летний отдых россиян, это сам Сочи. Участок от Краснодара до Лазаревского, где располагается единственный пункт заправки, больше напоминает метановую пустыню - огромный трафик, а заправок нет. Впрочем, это относится ко всему побережью Черного моря.

Отметим, что проблема, связанная с инфраструктурой, выявлена и редакцией "Российской газеты" во время проведения первого тест-драйва Lada Largus CNG. Автолюбитель зачастую попадает в ситуацию, когда он обладает всеми инструментами экономии на топливе и заботы об экологии (метан наиболее экологичный вид топлива), но не имеет возможности делать это.

Кроме того, простой частник или таксист испытывают неудобство даже в городах, где есть заправки, а следовательно оснащение транспорта ГБО идет ускоренными темпами. Дело в том, что большое количество автобусов, грузовых автомобилей и спецтехники на метане, создают большие очереди. Время заправки легкового авто не превышает 3-5 минут, а вот в баллоны КАМАЗа, к примеру, газ закачивается в разы дольше.

Если подводить краткий итог, то развитие всего рынка газомоторного топлива напрямую зависит от многих факторов, а инфраструктура заправочных станций, наряду с сохранением конкурентной цены на метан, это основные драйверы этого процесса.