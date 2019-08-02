Гендир "Зенита" подтвердил, что клуб заплатил за Малкома 40 млн евро

Генеральный директор "Зенит" Александр Медведев заявил, что трансфер полузащитника Малкома из "Барселоны" обошелся санкт-петербургскому футбольному клубу примерно в 40 миллионов евро, а также назвал завышенной зарплату игрока, которая ранее фигурировала в СМИ.

"Зенит" 2 августа объявил о переходе 22-летнего Малкома из "Барселоны". Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Условия сделки не разглашаются, однако в СМИ сообщалось, что "Зенит" договорился с "Барселоной" о трансфере Малкома за 40 млн евро и еще пять млн в виде бонусов, а сам игрок будет зарабатывать в российской команде порядка шести млн евро в год.

"Зарплата игрока будет на уровне лидеров "Зенита". Названные цифры (в прессе) завышены. Сумма трансфера - примерно 40 млн евро, если округлять ее снизу вверх", - сказал Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам гендира "сине-бело-голубых", клуб строго действует в соответствии с финансовым fair play. "Приобретение Малкома не входит с ним в конфликт, - сказал он. - Более того, у нас остается запас для будущих трансферов".

Медведев отметил, что Малком на ближайшие годы может стать лицом Российской премьер-лиги, а "Зенит" и впредь постарается усиливаться игроками высочайшего уровня.