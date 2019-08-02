Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок 18:42
Где заправиться метаном в России 17:00
Видео: выпавшее из мусоровоза колесо спровоцировало ДТП 16:02
УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей 15:05
02.08.2019 20:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Creta получила версию Sports Edition

Текст: Евгений Костин

Компания Hyundai представила на индийском рынке Creta Sports Edition, которая отличается от обычной версии кроссовера тонированным стеклом фар, серебристыми рейлингами, наличием спойлера, чёрными корпусами зеркал заднего вида, хромированными сдвоенными патрубками выхлопной системы. Для белой Creta Sports Edition опционально предусмотрена чёрная крыша.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Дилеры не успевают принимать заказы на новый кроссовер Hyundai

Отличительной чертой салона новинки является тёмная цветовая гамма. Сиденья получили уникальный рисунок прострочки спинки и вышитую надпись "Creta". Рулевое колесо и рычаг переключения передач затянуты в кожу, в крыше появился люк с электроприводом.

Creta Sports Edition можно будет купить либо со 123-сильным бензиновым двигателем 1,6 литра, либо со 128-сильным дизелем аналогичного объёма. Оба сагрегатированы с МКП. Привод - только передний.

Фото: Пресс-служба Kia.
Kia Seltos: тестируем "убийцу" Hyundai Creta

За бензиновый вариант Hyundai Creta в лимитированной версии исполнения просят 1 278 000 рупий (1,18 млн. рублей), за автомобиль на дизеле - 1 413 000 рупий (1,3 млн. рублей). То есть за "фишки" Sports Edition прайс увеличили на 54 000 - 60 000 рупий.

В России переднеприводный Hyundai Creta в базовой комплектации, оснащённый 123-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой МКП, стоит от 957 000 рублей. Купить 121-сильную Creta 4х4 на "механике" можно минимум за 1 090 000 рублей. В топовых комплектациях кроссовер можно заказать с двухлитровым двигателем мощностью под 150 л.с. - от 1 200 000 рублей.

Напомним, в ближайшее время Hyundai Creta сменит поколение.

#Hyundai