Hyundai Creta получила версию Sports Edition

With prices starting at Rs 12.78 lakh, the @HyundaiIndia Creta Sports Edition gets an all-black interior, an electric sunroof and more cosmetic additions inside and out. Head here for more details:https://t.co/Fn7KYeOCoS — Autocar India (@autocarindiamag) August 2, 2019

Компания Hyundai представила на индийском рынке Creta Sports Edition, которая отличается от обычной версии кроссовера тонированным стеклом фар, серебристыми рейлингами, наличием спойлера, чёрными корпусами зеркал заднего вида, хромированными сдвоенными патрубками выхлопной системы. Для белой Creta Sports Edition опционально предусмотрена чёрная крыша.

Отличительной чертой салона новинки является тёмная цветовая гамма. Сиденья получили уникальный рисунок прострочки спинки и вышитую надпись "Creta". Рулевое колесо и рычаг переключения передач затянуты в кожу, в крыше появился люк с электроприводом.

Creta Sports Edition можно будет купить либо со 123-сильным бензиновым двигателем 1,6 литра, либо со 128-сильным дизелем аналогичного объёма. Оба сагрегатированы с МКП. Привод - только передний.

За бензиновый вариант Hyundai Creta в лимитированной версии исполнения просят 1 278 000 рупий (1,18 млн. рублей), за автомобиль на дизеле - 1 413 000 рупий (1,3 млн. рублей). То есть за "фишки" Sports Edition прайс увеличили на 54 000 - 60 000 рупий.

В России переднеприводный Hyundai Creta в базовой комплектации, оснащённый 123-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой МКП, стоит от 957 000 рублей. Купить 121-сильную Creta 4х4 на "механике" можно минимум за 1 090 000 рублей. В топовых комплектациях кроссовер можно заказать с двухлитровым двигателем мощностью под 150 л.с. - от 1 200 000 рублей.

Напомним, в ближайшее время Hyundai Creta сменит поколение.