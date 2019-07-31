Новый Hyundai Creta не смог скрыться от папарацци

Новое поколение кроссовера Hyundai ix25, продающегося в России под именем Creta, сфотографировали на дорогах общего пользования в Корее. Новинка будет конкурировать с соплатформенным Kia Seltos.

Мировая премьера предсерийного варианта нового ix25 состоялась в апреле этого года. И, судя по фото, опубликованного bobaedream.co.kr, серийная версия не будет отличаться от прототипа.

Известно, что колёсная Hyundai ix25 со сменой поколений увеличилась на 30 мм (до 2 610 мм), соответственно, кроссовер подрос и в габаритной длине - до 4 300 мм (+30 мм). В ширину автомобиль прибавил 10 мм - до 1 790 мм.

Официальной информации о двигателях нет. Предполагается, что в гамму войдут турбомотор объёмом 1.4 литра мощностью 130 л.с. и 125-сильный атмосферный агрегат 1.6 литра.

Не исключено, что в будущем у нового Hyundai ix25 появится семиместная версия, но такой вариант будет предлагаться лишь на некоторых рынках.

Когда новинка доберётся до российского рынка, пока неизвестно. Можно предположить, что в следующем году - примерно в то же время, когда стартуют продажи Kia Seltos. Но настораживает тот факт, что, например, в Бразилии для Creta готовят пока лишь рестайлинг.

В настоящее время в России представлен Hyundai Creta первого поколения. Сборка кроссовера налажена в Санкт-Петербурге. Цена на версию с приводом на переднюю ось стартует от 957 000 рублей, купить Creta с колёсной формулой 4х4 можно начиная от 1 090 000 рублей.