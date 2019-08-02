Как будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen для России

What do you think of @VW's upcoming smaller crossover, the Tarek. This one is testing in South America, but a version is coming to the United States, too. https://t.co/oCvVxxHzC8 — MOTOR1 (@Motor1com) 1 августа 2019 г.

В Бразилии сфотографировали тестовый прототип кроссовера Volkswagen Tarek, который уже продаётся в Китае (правда, под другим именем) и в будущем будет представлен на российском рынке, причём сборку наладят на калужском заводе.

Кроссовер, замеченный в Бразилии, имеет отличия от азиатской версии, но все они чисто декоративные и заключаются в меньшем количестве хромированных деталей: у южноамериканской версии модели нет хрома на решётке радиатора, окантовке боковых стёкол, на дверях и ручках. Предполагается, что автомобиль в российской спецификации тоже не будет "блестящим".

VW Tarek, как ожидается, получит связку из бензинового двигателя 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатог "робота" DSG. В Китае для модели предусмотрен ещё и 186-сильный двухлитровый мотор, которым оснащаются полноприводные модификации.

Ранее "РГ" сообщала, что кроссовер будет продаваться в России под таким же именем, как в Китае - Tharu. Производство автомобиля должно начаться в следующем году в Калуге. В 2020-ом в нашей стране также начнётся выпуск соплатформенного Skoda Karoq.