Кто разделил с лидерами II Европейских игр зрительские симпатии

Память, которая сопровождает героев и их болельщиков на мировых спортивных аренах, чаще всего упаковывается в заслуженные награды для одних и не в менее впечатляющие сувениры для каждого, кто стал их свидетелем.

Поэтому и месяц спустя после того, как погас огонь II Европейских игр в белорусской столице, вглядываясь в пронзительную добродушную гримасу Лесика - талисмана II Европейских игр, понимаешь, что более памятного и желанного сувенира для четырех тысяч атлетов и болельщиков из 50 стран континента быть не могло. Это подтвердил и начальник управления фонда "Дирекция II Европейских игр" Максим Кошкалда, отметив, что организаторы во время подготовки и проведения европейского состязания активно защищали право на использование логотипа Игр.

Именно дружелюбный Лесик побил по доходу от продаж все рейтинги, признался на брифинге Кошкалда. Следом в рейтинге значатся кружки и майки, кепки и рюкзаки А среди наиболее популярных товаров, уточнил спортивный функционер, которого цитирует БЕЛТА, оказались чулочные изделия с символикой Европейских игр. Их было продано более 180 тысяч пар. Повышенным спросом, словно горячие пирожки, расходились в первые же дни и магнитики с логотипом соревнований.

Начальник управления рассказал, что более 100 компаний стали коммерческими партнерами дирекции, при этом 58 официальных спонсоров активно использовали свои права в продвижении продуктов во время состязаний в Минске. Словом, коммерческая программа II Европейских игр реализована успешно, резюмировал представитель фонда.

Кстати, активной была в июньские дни и зрительская аудитория II Европейских игр. Только в социальных сетях она составила более 812 млн. Эти цифры в издательском доме "Беларусь сегодня" привела руководитель отдела маркетинга и PR Artox Media Digital Group Ксения Репина. По ее данным, количество позитивных отзывов на соревнования в шесть раз превзошли негативные. Одной из самых популярных стала группа II Европейских игр в Viber - 500 тысяч подписчиков.

Устойчивый телевизионный сигнал с 12 спортивных объектов распространялся из Минска на 195 стран. По данным Репиной, баталии атлетов посмотрели свыше 320 млн зрителей, а телеаудитория за пределами европейского континента составила еще 111 млн. Что касается времени вещания, то по количеству часов всех опередил польский медиахолдинг Polsat - 286 часов трансляции на четырех каналах, уточнила эксперт.

Телерадиокомпания Беларуси заняла в этом списке второе место - 284 часа на трех каналах без учета "Беларусь 5. Интернет". Всего общий объем часов телевещания прошедшего в Минске спортивного форума составил более 3 тысяч часов на Европу и более одной тысячи на остальные регионы планеты.

Будет уместным напомнить, что во время европейских игр с 21 по 30 июня было разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Лидерами в медальном зачете, как уже сообщал "СОЮЗ", стали на этот раз команды Союзного государства. Спортсмены из России завоевали 109 медалей, 44 из которых золотые, а их белорусские партнеры тоже продемонстрировали один из лучших своих результатов в истории выступления на международных стартах - 69 медалей, из них 24 золотые.