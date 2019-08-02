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Рубрика: Культура

В Казахстане найдена 4000-летняя могила "Ромео и Джульетты"

Текст: Денис Передельский
Фото: Karaganda regional government Фото: Karaganda regional government
Фото: Karaganda regional government

Казахстанские археологи при обследовании древнего кладбища обнаружили захоронение юноши и девушки, погребенных около 4000 лет назад лицом друг к другу.

Об открытии рассказывает Live Science. Археологи обнаружили необычное захоронение на древнем кладбище. Могила удивила исследователей. В ней были обнаружены останки юных мужчины и женщины, вероятно, подросткового возраста. Они были погребены лицом друг к другу.

Фото: Правительство Республики Алтай
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Их похоронили около 4000 лет назад. В могилу вместе с телами были уложены ритуальные предметы, в частности, ювелирные украшения, включая изделия из золота, ножи, керамику и бусы.

Около этого захоронения были раскопаны и древние останки лошадей. Ученые пока не установили причину смерти этой пары. И пока можно лишь предполагать, связывали ли их романтические отношения. Судя по расположению скелетов, такое вполне было возможно.

Археологи считают, что покойные происходили из богатых семей. Эта пара жила в тот период времени, когда в данном регионе часто происходили сражения и случались военные конфликты.

Раскопки на территории кладбища и анализ останков продолжаются. Археологическую группу возглавляет Игорь Кукушкин, профессор археологии в Сарыарском археологическом институте Карагандинского государственного университета в Казахстане.

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