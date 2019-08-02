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02.08.2019 12:00
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные в России дизельные автомобили

Текст: Виктория Чернышева

Самым популярным автомобилем с дизельным двигателем на российском авторынке в первом полугодии стал Mitsubishi Pajero Sport. По данным аналитического агентства "Автостат", за первые шесть месяцев 2019 года было продано 3 629 новых японских внедорожников.

На втором месте - Toyota Land Cruiser Prado (3 563 единицы), на третьем - Renault Duster (2 851 автомобиль).

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Также в топ-10 вошли два корейских кроссовера: Hyundai Santa Fe (2 695 штук) и Kia Sorento (2 481 единицы), полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser (2 358 автомобилей), BMW 5 серии (2 186 штук - это единственный в десятке лидеров седан), а также Skoda Kodiaq (2 131), BMW Х5 (1 791) и Volkswagen Touareg (1 699).

В целом в первом полугодии на рынке России было продано 55,7 тысячи новых легковых автомобилей с дизелем. Это на 9 процентов меньше, чем за тот же период 2018 года.

Ранее стало известно, что, вопреки слухам, дизельный Kia Sportage останется в России. Кроме того, эксперты выяснили, какие дорогие кроссоверы в нашей стране покупают чаще всего.

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#Toyota #Volkswagen #Hyundai #Kia