Оператор не намерен останавливать строительство "Северного потока-2"

Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток-2", намерены успешно завершить его, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream-2 AG Стеффена Эбера.

Как отметил Эбер, более тысячи компаний из 25 стран, участвующих в проекте, привержены тому, чтобы "Северный поток-2" был построен.

В остальном представитель оператора строительства газопровода не стал комментировать решение комитета Сената Конгресса США по введению санкций против "Северного потока-2". Эбер заявил, что знает о действиях комитета Сената США по иностранным делам. Сейчас оператор изучает законодательство.

Накануне США предприняли шаги по введению санкций против участников проекта.

Газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа из России в Европу по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. В проекте участвует большинство европейских государств. Сейчас проект завершен уже на 71 процент.