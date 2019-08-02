Племянница Скрипаля рассказала о звонке своего дяди

Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль звонил своей племяннице в Россию 26 июня. Об этом сообщила сама Виктория Скрипаль.

Звонок, как бывало и прежде, длился не более 5 минут.

"Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить", - цитирует Викторию Скрипаль РИА Новости.

По ее словам, дядя заявил, что "не намерен возвращаться в Россию".

Виктория Скрипаль отметила, что 20 и 23 июня у Сергея и его дочери Юлии Скрипаль были дни рождения. В то же время она ожидала, что дядя позвонит в день рождения своей матери бабушки, но звонка от него не было.

"Бабушка была очень расстроена", - отметила Виктория.

Напомним, местонахождение Сергея Скрипаля остается неизвестным после его выписки из британской больницы, где он лечился от отравления неизвестным веществом 4 марта 2018 года.

Вопрос о том, где находится сейчас бывший разведчик, президенту Путину в недавнем интервью задал американский режиссер Оливер Стоун.

"Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется", - ответил президент. Путин также добавил, что знает о желании Скрипаля вернуться в Россию.