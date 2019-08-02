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02.08.2019 12:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям

Текст: Анна Полтавцева

К такому выводу пришел ВЦИОМ в ходе опроса россиян, обнародовав цифру - 69 процентов согласных с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Фото: vesti.ru
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Отвечая на вопрос, согласны или не согласны они с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры, 61 процент опрошенных москвичей ответили "скорее согласен", 26% - "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить. Ответы среди россиян были 69% и 23% соответственно, 8% затруднились с выбором ответа.

Напомню, не согласованный с мэрией столицы митинг прошел 27 июля. За различные нарушения в ходе него задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Фото: photoxpress
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Как показал опрос, большинство москвичей знают об этой акции - 83%, среди россиян - 59%. В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель - 39%.

Каждый второй опрошенный москвич - 54 процента, согласен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения, не согласны - 29%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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