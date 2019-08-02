Чем привлекает гостей форум "Белорусы мира на Байкале"

Три принципиальных вопроса задают своим единомышленникам организаторы международного форума с побережья крупнейшего пресноводного озера планеты. Если ты белорус или интересуешься белорусской культурой, если у тебя есть желание общаться с близкими по духу людьми, а главное, если этот легендарный уголок Сибири для тебя место силы, то тебе самое время собираться на международный форум "Белорусы мира на Байкале", который пройдет с 21 по 27 августа в Иркутской области.

Программой мероприятия, сообщил БЕЛТА источник в посольстве РБ в России, запланированы круглый стол по вопросам сохранения историко-культурного наследия белорусских переселенцев и традиционный арт-фестиваль "Байкал-live". Он уже более десяти лет собирает на Байкале любителей музыки, поэзии, танцев, прикладного творчества. Как считает его организатор Александр Жилинский, фестиваль - это, в первую очередь, "общение со старыми друзьями, новые знакомства и связи, поэтому на нем сохраняют дух легкости и открытости".

Здесь, на побережье Байкала, к примеру, можно освоить азы танцев народов Европы: белорусские, армянские, латышские, польские, украинские, русские, армянские. А преподаватели школы пантомимы "Пластилин" поставят с гостями фестиваля театральный номер.

Лаборатория инновационного искусства научит желающих жонглировать булавами, шарами, кольцами. Психологическая игра "Королевство", полагают местные знатоки, поможет каждому узнать о себе что-то новое, а те, кто созрел навести порядок в деловых проектах, могут получить советы от сертифицированного финансового эксперта. Фестиваль пройдет на трех площадках - на турбазах "Ковчег Байкала", "Ветер странствий" и "Новая" в поселке Сахюрта на берегу Малого моря.

Кроме того, участников форума, сообщает агентство, ждут выступления творческих коллективов, экскурсии, путешествие на озеро Байкал, презентация повести члена Союза писателей Беларуси Виталия Кирпиченко "За долей".

В работе форума планируется участие представителей национально-культурных автономий белорусов Новосибирской, Тюменской, Мурманской областей, а также Санкт-Петербурга. Инициатором выступает региональная общественная организация "Иркутское товарищество белорусской культуры им.Я.Д.Черского".