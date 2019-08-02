На "сибирских Мальдивах" предложили сделать туристический объект

Золоотвал новосибирской ТЭЦ-5, получивший известность благодаря бирюзовому цвету воды, власти региона предлагают превратить в туристический объект.

Как отметила начальник управления маркетинга, внешнеэкономической деятельности и туризма минэкономразвития области Анастасия Ивашина во время рабочей поездки, золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске привлек большое внимание блогеров со всего мира, и сейчас интерес к объекту не становится меньше. Место сразу прозвали "сибирскими Мальдивами", а фотографии искусственного водоема, который на самом деле является "хранилищем" золы, наполнили соцсети и даже попали на страницы зарубежных СМИ, в частности в издания The New York Times, CNN travel.

- Эта история должна сыграть на руку региону, чтобы развить туристический поток, - приводит ТАСС слова Анастасии Ивашиной.

В мире немало примеров, когда промышленные площадки становились местом посещения туристов. На золоотвал ТЭЦ-5, возможно, тоже будут организованы экскурсии по безопасным тропам, оборудована смотровая площадка.

Главный инженер новосибирского филиала СГК Юрий Кротов напомнил, что это все-таки технологическое сооружение, соответственно, необходимы меры безопасности. Сейчас, по его словам, охрана ежедневно останавливает около 40 человек в пределах золоотвала, в выходные эта цифра растет до 230-260 человек ежедневно.

Специалистам предстоит оценить технические возможности и выбрать самое безопасное место для размещения смотровых площадок и зоны фото- и видеосъемки.