Тушение пожаров в Сибири сняли с самолета

Тушение пожаров в Сибири. Вид из кабины Ил-76ТД. Видео fighter_bomber pic.twitter.com/x9I5Pvc1we — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 2, 2019

Опубликованы видео, снятые экипажем военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76ТД над очагом лесного пожара в Сибири.

Напомним, в аэропорту Красноярска создана группировка военной авиации для борьбы с лесными пожарами. В нее входят 10 самолетов Ил-76 и 10 военно-транспортных вертолетов. Все воздушные суда оборудованы устройствами для сброса воды. Ил-76 может единовременно обрушить на горящий лес 42 тонны пламегасящей жидкости. Полеты начались 1 августа, к концу дня военная авиация вылила на горящую тайгу более 330 тонн воды, сообщили в Минобороны РФ.

- Наша штурманская служба разработала новую методику, по которой второй самолет идет с небольшим превышением, порядка 300 метров. Делается это, чтобы скорректировать движение первого самолета и тушить огонь наиболее эффективно, - рассказал телеканалу "Звезда" командир Ил-76 майор Андрей Черных.

Лесные пожары охватили почти три миллиона гектаров в Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Очаги возгораний находятся в труднодоступных местах. Следственный комитет возбудил по факту пожаров уголовное дело по статье "халатность".