Появилось видео пожара в текстильной компании во Владикавказе

В Сети опубликована видеозапись тушения пожара в цехе по обработке шерсти в столице Северной Осетии. На кадрах спасатели сражаются с огнем в двухэтажном здании цеха. Огнеборцы поливают конструкции с высоты, стоя на автоподъемнике.

Тем временем площадь пожара, по данным ГУ МЧС, возросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавшими числятся 12 человек.

"Площадь возгорания на данный момент оценивается в 1,5 тысячи квадратных метров, на месте работают все необходимые силы для тушения. 750 метров уже потушены", - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев во время пресс-подхода на месте пожара, жизни пострадавших ничего не угрожает.

- Все пострадавшие, кроме одного, отпущены домой. У них были незначительные ушибы. У оставшегося в республиканской клинической больнице пациента перелом, также неопасный, - отметил Гогичаев.

Возгорание произошло в пятницу утром на улице Доватора во Владикавказе, по указанному адресу находится крупная текстильная компания.

Ранее сообщалось, что пожар начался после взрыва газа в цехе по обработке шерсти. 12 человек пострадали, семеро из них госпитализированы. Тушение продолжается.