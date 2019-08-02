На Кубани полиция задержала в два раза перегруженный катер

В Темрюкском районе Кубани на реке Казачий Ерик транспортные полицейские задержали прогулочное судно, в два раза перегруженное пассажирами. Нарушение выявили в ходе оперативно-профилактической операции "Курорт-2019", которая проходит в крае.

Рейд провели представители Общественного совета при управлении на транспорте МВД России по ЮФО вместе с правоохранителями. В ходе проверки туристического комплекса "Долина лотосов", куда ежедневно съезжаются сотни отдыхающих, полицейские задержали жителя города Темрюка, который на прогулочном катере "Лотосы" перевозил 22 человека при допустимых 11 посадочных мест. На месте был составлен протокол о правонарушении.

- Кроме того, на берегу были обнаружены и другие недочеты. Например, необходимо доукомплектовать аптечки. Этот недостаток обещали устранить, - уточнил председатель Общественного совета при УТ МВД России по ЮФО Георгий Шауро.

После трагедии 5 июля 2019 года в районе поселка Джубга, где в ста метрах от берега затонул прогулочный катер "Атолл", проверки водного транспорта приобрели особенное значение. Накануне министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Пуликовский сообщил, что затонувшее судно было незаконно переоборудовано, а капитан вышел в рейс без достаточного числа спасательных жилетов. В результате ЧП погибли две туристки - 34-летняя жительница Белгорода и 42-летняя из Мордовии. Всего на борту находились 55 пассажиров при общей вместимости в 12 мест.

Еще один трагический случай произошел 29 июля в Сочи. Напротив пляжа отеля в районе Имеретинской низменности, всего в 50 метрах от берега, в Черном море погибли двое молодых людей при катании на гидроцикле. Мужчины на полной скорости налетели на натянутый между маломерными судами трос. Впоследствии выяснилось, что гидроцикл был незаконно сдан им в аренду.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, рейды по выявлению незаконного предоставления услуг на водном транспорте на Черном море и реке Кубань проходят несколько раз в год. Муниципалитеты не имеют права разрешить или запретить бизнес на воде. Но зато могут контролировать, как он ведется, и сообщать о результатах в региональное управление МВД или в кубанское водно-бассейновое управление. Технические зоны с водными аттракционами и маломерными судами появляются на курортах и водных водоемах рек только с их разрешения. И задача местных властей - обеспечить их безопасное функционирование и не допустить трагических случаев.