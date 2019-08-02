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02.08.2019 11:07
Рубрика: Российский автопром

Российский электромобиль Zetta. Опубликованы первые патентные изображения

Текст: Виталий Архиреев
Фото: www1.fips.ru Фото: www1.fips.ru
Фото: www1.fips.ru

В патентной базе ФИПСа (федеральный институт промышленной собственности) опубликован патент на промышленный образец электромобиля Zetta, о котором "Российская газета" писала весной 2019 года.

Документ датирован 1 августа 2019 года и дополнен изображениями электромобиля. Данная информация дает все основания утверждать, что внешний дизайн будет именно таким. Впрочем, концепт, который компания Zetta демонстрирует на выставках и отраслевых форумах, не отличается от запатентованных изображений.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Zetta - первый российский электромобиль, который будет выпускаться серийно на собственном заводе компании в Тольятти. Производитель ориентирован на российский и зарубежные рынки. Для электромобиля предусмотрено несколько комплектаций, отличающихся емкостью батареи и типом привода (моно или полный). Стартовая цена - 450 000 рублей.

Кузов - металлический каркас с навесными панелями из экструзионного композита. Силовой агрегат - асинхронные мотор-колеса. Пробег Zetta на одной зарядке будет варьироваться от 200 до 560 километров в зависимости от комплектации и, соответственно, емкости батареи.

Максимальный годовой объем производства составит 15 000 электромобилей, а до конца года планируется выпустить 10 штук. Сейчас на заводе ведутся работы по установке и запуску оборудования. Старт производства намечен на декабрь 2019 года.

С полной информацией о новинке вы можете ознакомиться в публикации "Все о первом серийном электромобиле Zetta". 

Фото: www1.fips.ru
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