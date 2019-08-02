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02.08.2019 20:46
Рубрика: Экономика

Рынок акций РФ подкосили новости из США

Текст: Ольга Туманова
Пятница оказалась крайне сложным днем для российского рынка акций. Основные индексы к закрытию торгов сильно сдали позиции. Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

К закрытию пятничных торгов индекс МосБиржи потерял 2 процента, снизившись до 2674,9 пункта, индекс РТС просел на 3,95 процента - до 1293,19 пункта.

Фото: AFP/ BRENDAN SMIALOWSKI
Китай ответит США на очередное повышение пошлин

Российский рынок акций в последний день рабочей недели с открытия отыгрывает, в первую очередь, тему обострения торгового противостояния между США и Китаем, отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Премьер". Противоборство двух крупнейших экономик мира способно существенно замедлить развитие мировой торговли, поясняет он. Масла в огонь добавил тот факт, что новость по поводу обострения торговых отношений двух стран застала инвесторов врасплох, предыдущая риторика была более обнадеживающей. Волна распродаж прошлась по ведущим площадкам. Не миновала она и российский рынок.

Дополнительным фактором давления стало сообщение о подписании Трампом указа о втором пакете санкций против РФ по делу Скрипалей.

Фото: Pixabay
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

Но были и те, кто оказался в выигрыше от потрясений пятницы, - это обладатели криптовалюты. Биткоин после недавнего снижения до 9200 долларов в пятницу преодолел уровень в 10500 долларов. По мнению заместителя председателя правления "Локо Банка" Андрея Люшина, цифровая валюта имеет все шансы продолжить рост в зависимости от того, насколько сильно будет "лихорадить" рынки.

Экономика Финансы Динамика фондового рынка Торговые войны
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