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02.08.2019 16:00
Рубрика: Культура

В Перу обнаружена удивительная 1000-летняя реликвия

Текст: Денис Передельский
Фото: Pontificia Universidad Catolica del Peru / Harvard Summer School Study Abroad Program Фото: Pontificia Universidad Catolica del Peru / Harvard Summer School Study Abroad Program
Фото: Pontificia Universidad Catolica del Peru / Harvard Summer School Study Abroad Program

Студентка Гарварда Кэролайн Кулидж при раскопках в Перу в археологической полевой школе в Сан-Хосе де Моро неожиданно для коллег обнаружила статуэтку переходного периода возрастом около 1000 лет.

Об открытии рассказывается в официальном издании Гарварда. Поначалу находку приняли за остатки древней церемониальной керамики. Но когда ее со всеми мерами предосторожности извлекли из грунта, выяснилось, что это статуэтка, причем удивительная и очень редкая.

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Фото: University of the Witwatersrand / Allan Wilson
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Возраст артефакта составляет около 1000 лет. Достоверно установить, к какой культуре она относится, пока не удалось. Вероятно, статуэтка была изготовлена в переходный период, когда в данном регионе культуру моче постепенно заменяла культура ламбайеке.

Удивительной же эту реликвию делает то, что она была обнаружена не в захоронении. Для культуры моче было традиционно помещение ритуальных скульптур в гробницы. Однако в месте, где была найдена эта реликвия, никаких могил нет.

Профессор Гарварда Гари Уртон, специализирующийся на исследовании доколумбовых цивилизаций, назвал находку "необыкновенной вещью". По его словам, статуэтка может представлять собой божество плодородия. Возможно, поэтому ее просто закопали в землю тысячу лет назад.

"Это одна из самых полностью сохранившихся и красивых статуэток, которые мы когда-либо находили здесь, - говорит Уртон. - Ее изучение позволит нам многое понять. У перуанских цивилизаций не было письменности. Поэтому у нас нет описаний того, как они жили, что они использовали в повседневной жизни".

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