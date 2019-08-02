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Рубрика: Коммерческий транспорт

"Урал" начал производство нового грузовика

Текст: Валерий Карташов

В прошлом году на автомобильном заводе "Урал" стартовало производство "дорожного" самосвала и седельного тягача "Урал Next" с колесной формулой 6х4. Компания продолжает развивать семейство, теперь была запущена в серию модель с индексом "43206-5111-71" - бортовой "Урал Next 4х4".

Как таковой официальный серийный выпуск полноприводного грузовика с двумя осями состоялся ещё параллельно выпуску "Урал Next 6х6", но это были исключительно шасси под комплектацию спецтехникой, именно бортовые модификации завод не собирал до настоящего момента.

Фото: Пресс-служба "Группы ГАЗ".
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"Урал Next 4х4" обладает трёхместной кабиной капотной компоновки, оснащается рядным шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ-536 объёма 6,7 литра и мощностью 238 л.с., агрегатируемый механической коробкой передач ZF.

Полная масса бортового грузовика 12,1 тонн, паспортная грузоподъёмность 4,2 тонны.

Продажи новой версии "Урала Next" уже начались по всей России. Стоимость модели составляет 3 130 000 рублей.

Напомним, новое семейство "Уралов" с кабиной NEXT увидело свет в 2015 году во внедорожном исполнении с колёсной формулой 6х6. В 2021 году "УралАЗ" пополнит модельный ряд за счёт семейства дорожных (неполноприводных) грузовиков с бескапотной кабиной от MAN TGX.

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