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В Англии пройдет фестиваль "Острых козырьков"

Новости
    02.08.2019, 17:29
Текст:   Юлия Авакова

Сериал Стивена Найта "Острые козырьки" (Peaky Blinders), пятый сезон которого на днях обзавелся трейлером, породил неподдельный интерес у широкой публики к забытым страницам британской истории, таким, как, например, "лихие двадцатые" в индустриальных английских городах, где правили не только интересы аристократии, но и лихие представители "потерянного поколения", вернувшиеся юнцами с фронтов Первой мировой и так и не сумевшие встроиться в существовавшую систему общественных отношений.

"Острые козырьки" - это далеко не только полузабытое название мифологизированной организованной преступной группировки, это символ целой во многом трагической эпохи, рассказать о которой до недавнего времени вряд ли кому-либо приходило в голову.

Создатели ретродрамы и телерадиокомпания BBC решили использовать общественное внимание к данной проблематике и провести фестиваль - "Настоящий фестиваль "Острых козырьков" (The Legitimate Peaky Blinders Festival), которой состоится 14 и 15 сентября в Дигбете, одном из центральных районов второго по количеству жителей города Соединенного Королевства, Бирмингема. Об этом сообщает издание Radio Times.

Раньше Дигбет представлял собой промзону, там располагались многочисленные заводы и складские помещения. В постиндустриальную эпоху район стал центром музыкального андеграунда, но сохранил, по иронии, определенную часть своей былой "ауры" - в кварталах Дигбета то и дело происходят события, становящиеся достоянием местной криминальной хроники.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures
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В бывших заводских зданиях, преобразованных по большей части в художественные галереи и музыкальные площадки, на протяжении двух дней можно будет услышать популярные мелодии двадцатых и тридцатых годов прошлого века, увидеть показы наиболее распространенных моделей одежды межвоенного периода, а также посетить кино с тематической программой.

Организаторы также обещают воссоздать отдельные знаковые места, фигурирующие в сериале, например, паб и таверну. Любители высокого искусства смогут посетить музейную экспозицию, стать свидетелями поэтических чтений, а также увидеть балетную постановку по мотивам "Острых козырьков".

Кроме того, около двухсот актеров примут участия в воссоздании отдельных запомнившихся сцен сериала. По словам создателя сериала Стивена Найта, фестиваль объединит живую музыку, жанр перформанса, поэзию, театр с эффектом погружения и многое другое, что даст современникам возможность прочувствовать ухарство и залихватскость тех, кто населял улицы Дигбета век назад.

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