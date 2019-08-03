Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"

По оценкам эксперта, санкции, которые одобрили американские сенаторы, не остановят строительство газопровода, но укрепят сотрудничество России с Китаем, а также негативно скажутся на отношениях США с Германией. Ограничительные меры также не могут изменить планы европейских партнеров или политику Москвы. Они не остановят и реализацию проекта, который уже готов на две трети и имеет необходимое финансирование. Поэтому если американские законодатели на самом деле хотят снизить влияние России на Европу, им нужно поддержать проект трубопровода.

Даже если предлагаемые санкции удержат некоторые компании от участия в проекте, другие будут в нем задействованы. Со своей стороны, правительство Германии отвергло угрозу администрации Трампа об односторонних экстерриториальных санкциях против немецких фирм, участвующих в проекте газопровода, отмечает Румер.

Американцам не следует в современных реалиях бояться строительства газопровода "Северный поток-2". Времена, когда Россия или Советский Союз контролировали поставки газа в Европу и могли перекрыть его, повернув вентиль, прошли. Сегодня на европейском рынке энергоносителей зафиксирована серьезная конкуренция, заключил Юджин Румер.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить к концу 2019 года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компания Nord Stream 2 AG ожидает получение разрешение на строительство от Дании.