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Рубрика: В мире

Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев
Попытки США ввести санкции против проекта "Северный поток-2" имеют обратный эффект. Кроме того, предполагаемая цель защиты Европы от российского энергетического давления основана на устаревшем понимании энергетических рынков, пишет в журнале Politico директор программы "Россия и Евразия" фонда Карнеги Юджин Румер.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

По оценкам эксперта, санкции, которые одобрили американские сенаторы, не остановят строительство газопровода, но укрепят сотрудничество России с Китаем, а также негативно скажутся на отношениях США с Германией. Ограничительные меры также не могут изменить планы европейских партнеров или политику Москвы. Они не остановят и реализацию проекта, который уже готов на две трети и имеет необходимое финансирование. Поэтому если американские законодатели на самом деле хотят снизить влияние России на Европу, им нужно поддержать проект трубопровода.

Фото: РИА Новости
На ком отразятся санкции США против "Северного потока-2"

Даже если предлагаемые санкции удержат некоторые компании от участия в проекте, другие будут в нем задействованы. Со своей стороны, правительство Германии отвергло угрозу администрации Трампа об односторонних экстерриториальных санкциях против немецких фирм, участвующих в проекте газопровода, отмечает Румер.

Американцам не следует в современных реалиях бояться строительства газопровода "Северный поток-2". Времена, когда Россия или Советский Союз контролировали поставки газа в Европу и могли перекрыть его, повернув вентиль, прошли. Сегодня на европейском рынке энергоносителей зафиксирована серьезная конкуренция, заключил Юджин Румер.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить к концу 2019 года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компания Nord Stream 2 AG ожидает получение разрешение на строительство от Дании.

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