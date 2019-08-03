Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу российских семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка за счет изменения критерия нуждаемости. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сейчас право на получение выплаты есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем регионе. Согласно новому закону, разработанному правительством, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже 2-кратной величины этого показателя. Для таких семей одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума (прежний размер пособия - 50 рублей).

Закон также увеличивает срок ежемесячной выплаты. Сначала она назначается до достижения ребенком возраста одного года, а затем, при условии подачи нового заявления, до достижения ребенком 2-летнего возраста, а затем до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, закон увеличивает срок со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление на получение выплаты. Это можно будет сделать в течение трех лет, а не полутора, как сейчас.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2020 года.