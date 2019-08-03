Центральный рынок и ряд кафе не работали из-за незаконной акции в Москве

Как сообщил "РГ" директор Центрального рынка Евгений Моргачев, закрытие популярной торгового-развлекательной площадки на Рождественском бульваре связано с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность отдыхающих граждан, гостей и сотрудников рынка во время противозаконных акций, проходящих в столице.

- Решение о том, что мы не откроемся 3 августа, было принято накануне, и, как оказалось, было верным, - рассказал Евгений Моргачев. - Эпицентр акции оказался как раз перед окнами нашего рынка. Весь день смотрю на это действо через окна рынка. На самом Рождественском бульваре митингующих не было, полиция оттеснила их на Страстной и Петровский бульвары, много народа было и на самой Трубной площади. Если бы столько людей посещало наш рынок по выходным, выручка была бы прекрасная.

Как пояснил директор, они надеялись открыться сегодня к вечеру. Но к 17.30 субботы стало ясно, что раньше воскресенья в обычном режиме работу не начать.

Как ранее сообщал Моргачев, понесенный ущерб предприятия он оценивает в сумму около 2 млн рублей. К слову, еще в 150 тысяч рублей им обошлась несанкционированная акция 27 июля, когда толпа разбила на рынке стулья, затоптала зеленые насаждения и нанесла еще больший удар по репутации, поскольку разбушевавшаяся толпа митингующих испугала посетителей заведения.

К слову, помимо Центрального рынка не работали в субботу несколько сетевых кафе на Пушкинской площади. Также закрыты летние веранды в заведениях общепита на Страстном и Петровском бульварах.