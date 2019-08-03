Центральный рынок и ряд кафе не работали из-за незаконной акции в Москве

Новости

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет 19:15
Полиция: В незаконной акции в Москве приняли участие порядка 1500 человек 18:55
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии 18:48
Тиль подпишет контракт со "Спартаком" в понедельник 18:17
В крупном ДТП под Волгоградом погибли два человека 18:12
Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул-позишн, Квят – 13-й 18:08
Зеленский встретится с Трампом в сентябре 18:08
Путин поручил принять программу восстановления жилья под Иркутском 18:04
"ПСЖ" без Неймара стал рекордсменом по победам в Суперкубке Франции 17:12
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля 17:10
Новый Chery Tiggo 4 получил бюджетную версию, названы цены 17:01
"Ленинград" даст прощальный концерт в Крыму 16:38
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов 16:35
Съемки "Дракулы" завершились нежданным появлением летучей мыши 16:31
Юбилейный Сибирский марафон в третий раз выиграл краснодарец 16:20
Стивен Кинг напишет новый финал для экранизации "Противостояния" 16:13
Создатель "Острых козырьков" приступил к работе над шестым сезоном 15:46
Более 400 тысяч человек уже посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ 15:34
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram 15:33
В Шереметьево рухнул ангар для самолетов 15:29
Роскомнадзор потребовал удалить нелегальные копии "Рассказа служанки" 15:10
В честь V Армейских международных игр выпустили почтовую марку 15:05
Эксперты предсказали исход борьбы Kia Seltos и Hyundai Creta в России 15:00
В Подмосковье начался танковый биатлон 14:55
Художнику Кириллу Арнштаму вручили в Париже российский паспорт 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
03.08.2019 19:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Центральный рынок и ряд кафе не работали из-за незаконной акции в Москве

Текст: Ирина Огилько
Сегодня в центре столицы не открылись ряд кафе и ресторанов, а также Центральный рынок на Рождественском бульваре. Вынужденная приостановка работы предприятий торговли и общепита связана с проведением несанкционированного митинга в центре города.

Как сообщил "РГ" директор Центрального рынка Евгений Моргачев, закрытие популярной торгового-развлекательной площадки на Рождественском бульваре связано с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность отдыхающих граждан, гостей и сотрудников рынка во время противозаконных акций, проходящих в столице.
Полиция: В незаконной акции в Москве приняли участие порядка 1500 человек

- Решение о том, что мы не откроемся 3 августа, было принято накануне, и, как оказалось, было верным, - рассказал Евгений Моргачев. - Эпицентр акции оказался как раз перед окнами нашего рынка. Весь день смотрю на это действо через окна рынка. На самом Рождественском бульваре митингующих не было, полиция оттеснила их на Страстной и Петровский бульвары, много народа было и на самой Трубной площади. Если бы столько людей посещало наш рынок по выходным, выручка была бы прекрасная.

Как пояснил директор, они надеялись открыться сегодня к вечеру. Но к 17.30 субботы стало ясно, что раньше воскресенья в обычном режиме работу не начать.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Игорь Бутман: Несанкционированные митинги дестабилизируют ситуацию

Как ранее сообщал Моргачев, понесенный ущерб предприятия он оценивает в сумму около 2 млн рублей. К слову, еще в 150 тысяч рублей им обошлась несанкционированная акция 27 июля, когда толпа разбила на рынке стулья, затоптала зеленые насаждения и нанесла еще больший удар по репутации, поскольку разбушевавшаяся толпа митингующих испугала посетителей заведения.

К слову, помимо Центрального рынка не работали в субботу несколько сетевых кафе на Пушкинской площади. Также закрыты летние веранды в заведениях общепита на Страстном и Петровском бульварах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США
Путин подписал закон о повышении детских пособий