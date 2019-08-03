Как участники незаконной акции в Москве провоцировали полицейских

На видеоролике, который оказался в распоряжении "РГ", показан один такой случай. Опрятно одетый молодой человек, который не может прорваться сквозь оцепление полицейских, громко оскорбляет одного из сотрудников Росгвардии. При этом он использует прямые угрозы. "Твоя каска будет разбита!" - прокричал участник акции.

Стоящие в оцеплении полицейские намеренно не реагировали на такое поведение, стараясь даже не смотреть в сторону правонарушителя.

Напомним, у некоторых участников митинга были найдены травматическое оружие и газовые баллончики. Как минимум одного сотрудника полиции госпитализировали с травмами.