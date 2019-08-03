На травмировавшего росгвардейца участника незаконной акции могут завести дело

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении участника несанкционированной акции в центре Москвы, который нанес травму сотруднику Росгвардии. Речь идет о применении насилия в отношении представителя власти.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Бойца спецназа, который при задержании участника акции на Пушкинской площади получил травму, доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки. Подозреваемого задержали и передали полицейским.

Напомним, всего, по данным столичного Главка МВД, полиция задержала около 600 участников незаконной акции. Всего на нее вышло примерно 1500 человек.

Ранее полиция несколько раз предупреждала участников несанкционированной акции об ответственности и недопустимости нарушения закона, а также о возможных провокациях в ходе мероприятия.