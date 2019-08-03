Видео: в ряды протестантов оппозиция поставила даже новорожденных

На этом видео запечатлен настоящий беспредел: на несанкционированную акцию вытащили даже крошечного ребенка!

И ведь это - не впервые, вспомните 27 июля: там тоже прикрывались малышом от ОМОНа - специально таскали кроху за одним из организаторов на случай, если придется отвечать за преступление, каким является несанкционированная акция. Вот уж поистине - не жалеют ни живых, ни мертвых.