Путин поручил принять программу восстановления жилья под Иркутском

Программа восстановления жилья под Иркутском должна быть готова к 15 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе также содержатся поручения о компенсациях пострадавшим, помощи многодетным семьям, малому и среднему бизнесу.

Указ президента вносит дополнения в ранее подписанный им указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Новый документ имплементирует в этот нормативный акт поручения, которые Путин давал по итогам совещания в Братске.

Напомним, что в Братске президент России провел совещание после встречи в Тулуне с пострадавшими от наводнения. Тогда Путин остался недовольным тем, как идет ликвидация последствий наводнения.