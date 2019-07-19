Путин в Братске призвал на любом уровне власти исключить хамство

В пятницу президент специально прилетел в Братск, чтобы провести совещание на эту тему.

"Сергей Георгиевич (губернатор Иркутской области Сергей Левченко - прим. "РГ" ), вы были со мной сегодня в Тулуне и слышали, что говорят люди, и сразу могу вам сказать, с учетом того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной", - отметил глава государства по итогам совещания.

Владимир Путин указал на то, что очень плохо организовано информирование граждан. "Люди не знают, куда пойти, информации нет никакой о том, на что человек имеет право, а на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы", - заметил президент. Еще одна проблема, на которую указал Путин, - деньги. "Из федерального бюджета деньги пришли быстро, но я с удивлением сегодня услышал , что не только за полностью утраченное жилье, не только за утраченное наполовину жилье, но даже по 10 тысяч рублей люди не получили. Это что такое, как это понимать?" - возмутился глава государства и призвал с этим срочно разобраться. Напомним, что выплата единовременная выплата в 10 тысяч рублей полагается всем пострадавшим от стихии.

Путин также напомнил, что главная цель любой власти любого уровня - создать для людей достойные условия жизни, особенно, если люди попали в такую сложную ситуацию, как в Иркутской области в связи с наводнением. "В этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство, к сожалению, люди и с этим столкнулись. Я прошу руководителей всех уровней иметь это ввиду", - подчеркнул президент.

Ранее в этот же день Владимир Путин дважды пообщался с жителями Тулуна, пострадавшими от паводка. Основные жалобы и вопросы президенту касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размере ущерба.