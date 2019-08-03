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Съемки "Дракулы" завершились нежданным появлением летучей мыши

Новости
    03.08.2019, 16:31
Текст:   Юлия Авакова

Марк Гейтисс и Стивен Моффат смогли наконец-то порадовать поклонниками новостями о текущем проекте, что на время заглушило мольбы фанатов "Шерлока" поделиться планами о том, будет ли снято продолжение.

Как иронизирует издание Radio Times, съемки мини-сериала "Дракула" по одноименному произведению Брэма Стокера закончилось поистине "злохватывающе" (in quite spooktacular fashion).

Дело в том, что Марк Гейтисс поделился следующей подробностью в своем твите. После семи "невероятных месяцев" работа наконец-то подошла к концу - и что бы вы думали: во время съемок последней сцены в павильон влетела самая настоящая летучая мышь, прочно ассоциирующаяся в массовой культуре с вампирами.

Судя по всему, все свидетели данного действа: и актеры, и творческий триумвират Гейтисс - Моффат - Верчью остались целыми и невредимыми. Что же касается того, когда зрителям смогут посмотреть результат трудов команды BBC, определенности не прибавилось - ожидается, что мини-сериал выйдет в эфир в конце 2019 - начале 2020 года, что очень напоминает графики показа "Шерлока" за их же авторством.

В главной роли графа Дракулы снялся датский актер Клас Банг, другими актерами, принявшими участие в работе над сериалом стали: Джонатан Арис, Морфидд Кларк,Саша Дхаван, Джон Хеффернан, Тим Ингалл и другие. Появится в кадре и сам Марк Гейтисс, правда, в какой именно роли - до сих пор строго держится в секрете.

Следует отметить, что юмора читателям аккаунта Гейтисса в Twitter не занимать - в ход пошли и отсылки к "Шерлоку" и, что куда более подходяще, к "Лиге джентльменов".

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