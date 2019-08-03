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Рубрика: В мире

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

Текст: Максим Макарычев
В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

По словам Трампа, Москва и Пекин "с огромным воодушевлением" рассматривают возможность заключения нового соглашения, добавив, что и российская, и американская сторона избавляются от ряда стереотипов, а в процесс дальнейшего разоружения должен быть вовлечен и Китай.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
МИД РФ: Выход США из ДРСМД - серьезнейшая ошибка

"Это было бы здорово для всего мира", - сказал Трамп журналистам, отправляясь из Белого дома в пятницу на свой гольф-курорт Бедминстер в Нью-Джерси. Трамп добавил, что новое соглашение способно сэкономить странам деньги на оборонные расходы. "Я действительно верю в то, что это произойдет", - заключил американский президент.

Напомним, что в пятницу МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года. США запустили данную процедуру еще в феврале этого года. В заявлении МИД РФ, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что власти Соединенных Штатов сознательно длительное время работали над созданием определенной информационной атмосферы вокруг ДРСМД, чем спровоцировали вокруг договора "непреодолимый кризис".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Тем временем высокопоставленные представители администрации США заявили агентству на условиях анонимности, что американские военные вскоре начнут испытывать оружие, которое нарушает нормы предыдущего договора. Эксперты по контролю над вооружениями опасаются, что США и Россия могут позволить истечь после 2021 года без замены сроку действия более обширного договора, нового СНВ. И это в свою очередь может привести к новой гонке вооружений между странами.

Между тем

Министр обороны США Марк Эспер в пятницу заявил о том, что после прекращения действия ДРСМД Вашингтон ускоряет разработку новых ракетных систем. Речь, по словам шефа Пентагона, идет о создании "мобильных систем неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования". Эспер отметил, что разработка новой ракетной программы в настоящее время находится на "начальной стадии".

В мире США В мире Восточная Азия Китай Выход США из договора о РСМД Россия и США
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