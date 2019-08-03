В Сеть "слили" первые кадры из секретного фильма Кристофера Нолана

В Сеть слили первые кадры из секретного и сверхдорогого проекта Кристофера Нолана "Принцип" (Tenet).

Как сообщает Independent, 40-секундный тизер показали перед американской премьерой фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Кто-то из зрителей проявил прыткость, запечатлел несколько кадров и поделился ими с миром.

На кадрах, качество которых, конечно, оставляет желать лучшего, можно разглядеть актёра Джона Дэвида Вашингтона ("Чёрный клановец"), изучающего дырку в стекле. Между тем их очень быстро зачищают.

Ещё два кадра демонстрируют надпись: "Настало время для новой миссии".

Подробности нового проекта автора "Дюнкерка", "Начала" и трилогии о Тёмном рыцаре держатся в тайне.

Предварительная дата премьеры - 2020 год.

"Принцип" претендует на звание самой дорогой киноленты в истории, его предварительный бюджет - 225 миллионов долларов.