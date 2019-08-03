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В Сеть "слили" первые кадры из секретного фильма Кристофера Нолана

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    03.08.2019, 02:21
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото со съемок фильма "Принцип". Фото: kinopoisk.ru Фото со съемок фильма "Принцип". Фото: kinopoisk.ru
Фото со съемок фильма "Принцип". Фото: kinopoisk.ru

В Сеть слили первые кадры из секретного и сверхдорогого проекта Кристофера Нолана "Принцип" (Tenet).

Как сообщает Independent, 40-секундный тизер показали перед американской премьерой фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Кто-то из зрителей проявил прыткость, запечатлел несколько кадров и поделился ими с миром.

На кадрах, качество которых, конечно, оставляет желать лучшего, можно разглядеть актёра Джона Дэвида Вашингтона ("Чёрный клановец"), изучающего дырку в стекле. Между тем их очень быстро зачищают.

Ещё два кадра демонстрируют надпись: "Настало время для новой миссии".

Фото: kinopoisk.ru
Создатель сериала HBO "Чернобыль" рассказал о важной удаленной сцене

Подробности нового проекта автора "Дюнкерка", "Начала" и трилогии о Тёмном рыцаре держатся в тайне.

Предварительная дата премьеры - 2020 год.

"Принцип" претендует на звание самой дорогой киноленты в истории, его предварительный бюджет - 225 миллионов долларов.

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